アーティストグループ「XG」のプロデューサーら4人がコカインを所持したとして現行犯逮捕された事件で、警視庁は4人をコカイン使用の疑いで再逮捕しました。

この事件は、アーティストグループ「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ容疑者（39）や「エイベックス」の社員の男ら4人が、先月23日、愛知県内のホテルの一室でコカインを所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたものです。

その後、尿検査の結果陽性反応が出たことなどから、警視庁は4人をコカインを使用した麻薬取締法違反の疑いで再逮捕しました。

取り調べに対し、酒井容疑者は容疑を認めているということです。

「XG」は現在、ワールドツアーを開催中で、酒井容疑者は、事件前日、名古屋市で開かれていたコンサートに参加していました。

捜査関係者によりますと、当時、4人は愛知県内の宿泊先のホテル一室に集合していて警視庁の捜査員が捜索したところ、その部屋のテーブルからコカインが入った4つの袋と乾燥大麻が入った1つの袋が見つかっていたということです。

警視庁は去年3月、「酒井容疑者らがコカインや大麻を使用している」と匿名の通報があったことから内偵捜査を進めてきましたが、酒井容疑者らが少なくとも1年以上前から、違法薬物を常習的に使用していたとみて、コカインの入手ルートなどを調べています。