終電から始発までの夜間を中心に行われてきたＪＲ各社の保守作業が、昼間に列車を運休して実施するケースが増えている。

人手不足や作業員の就労意識の変化などが背景にあり、２０２６年度には都心部でも計画されている。１、２月に保守作業などが原因の輸送トラブルを起こしたＪＲ東日本は、現場の態勢や技術の維持を図るため、今後も昼間の保守作業を進める方針だ。（青木聡志）

東京都郊外のＪＲ青梅線の青梅―奥多摩間（１８・７キロ）で１月１３日、通勤通学のラッシュが過ぎた午前９時前から、小学生の下校時間前の午後２時半頃までの約６時間、ＪＲ東が列車を運休して保守作業を行った。作業員らは線路上を走る高所作業車に乗り、架線の摩耗具合を目視で確認。昼間の作業はこの日から３日間に及んだ。

この作業に伴う青梅線の運休本数は計４８本に上り、ＪＲ東は代替手段としてバスを運行。混乱を避けるため、事前に駅ポスターや自治体広報紙で周知し、当日は車内アナウンスも行った。代行バスを利用した東京都小金井市の美容室経営の女性（８１）は「美術館に行けるか心配したが、バスに乗れたので無事に楽しめた」と話していた。

ＪＲ東海を除くＪＲ５社では２５年度、在来線の４割弱にあたる計５６路線で列車の運休を伴う昼間の作業を計画した。１６年度はＪＲ西日本と九州で計４路線にとどまっていたが、この１０年間で急増している。

２６年５月１９〜２１日には、ＪＲ東が京浜東北線の田端（東京都北区）―田町（港区）間で昼間の保守作業を計画。作業中は並走する山手線の線路を使って運行する。横須賀線（東京―品川間）では６月、９月、１１月に計３回、終日運休を伴うトンネルの補修工事が予定されている。

昼間の作業が増えた背景には、作業員不足や就労意識の変化がある。ＪＲ東の線路の保守作業員は１０年間で２割減少した。それに加え、ＪＲ東が２５年度に実施した保守作業員ら１０６５人に行ったアンケートでは、７割弱が昼間の作業を希望したという。

一方で、ＪＲ東の線路にかかる橋の５４％、トンネルの７１％が建設から５０年が経過するなど老朽化が進む。保守作業自体は増加傾向にあるため、ＪＲ各社は働き方改革を進めて将来にわたり作業員を確保し、現場の態勢や技術レベルの維持、向上を図れる環境を守りたい考えだ。

ＪＲ東は１４日からは、管内全エリアの運賃を全面改定し、平均７・１％引き上げる。初乗り運賃は切符の場合、１５０円から１６０円となる。値上げによる増収で、物価高に伴う鉄道設備の改良や保守点検などのコスト増にも対応していくという。

工学院大学の高木亮教授（電気鉄道工学）は「不利益を被る乗客から理解を得られるよう、鉄道各社は安全は当然として、安定輸送への揺るぎない姿勢を示す必要がある。省人化を進めるとともに、作業をしない片側の線路で列車の運行を維持するといった昼間の作業に適したシステムへの転換も検討する必要がある」と話した。

輸送トラブル防止へ修繕費を増額、２７年度の技術系社員の採用枠増へ

ＪＲ東日本は今年１、２月に相次いだ輸送トラブルの背景について、コロナ禍の２０２０〜２２年度に雇用維持などを理由に約８００億円の修繕費を抑制していたことを挙げた。再発防止策として、異常時の対応力向上や作業手順見直しといった６項目を提示している。

ＪＲ東の説明によると、修繕費の抑制を行ったことで、設備系の各部門が線路の交換範囲を縮小したり、不急と判断した修繕工程を後回しにしたりしたという。今後は、２６年度の修繕費を増額して修繕交換を進めるほか、保守管理や事故復旧の態勢強化のため、２７年度の技術系社員の採用枠を計画より１５０人増やす。また重要な作業では、ダブルチェックを徹底していく。

喜勢陽一社長は２月１０日の記者会見で、「必要な安全レベルを維持することは前提だった」と強調した。しかし、２月８日に宇都宮線で起きた架線の断線事故では、架線の太さが、交換の必要な限界値（７・７ミリ）を下回る４・１ミリだった。