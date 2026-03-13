＜田舎モンのくせに！＞サバサバしてカッコイイけど…実は評判が悪い？【第4話まんが：リンの気持ち】
私はリン（32）。3歳の子どもを育てています。はじめての子育てで不安なことばかりなのに、旦那は出張が多くてあまり頼りにならず、ママ友を探すことに躍起になっていました。けれども元々うじうじとした性格なので、見知らぬ人に話しかける勇気もなく、話しかけてもらってもうまく会話をつなげられず、ママ友ができなかったのです。そんな私とママ友になってくれたのが、旦那さんの都合で都会から引っ越してきたばかりのチヒロ（32）ちゃんでした。
支援センターで私の子どもとチヒロちゃんの子どもがブロックで遊んでいるとき、他の子がブロックを持っていってしまったことがありました。そのせいで、私の子どもが泣いてしまいます。そんなときもチヒロちゃんは、相手の親のところまで行って注意してくれました。
ちょっと言い方はキツイかもしれないけれど、言いたいことは言って、しっかりと自分の子どもを守っているチヒロちゃんは、私の目にはとてもかっこよく映っていました。けれども……チヒロちゃんの発言は、よくトラブルを招くのも事実なのです。
チヒロちゃんは私を救ってくれた存在です。
オシャレで、自分の意見を持っているし、私の目にはかっこよく映っていました。
けれども、やはりトラブルになってしまうことも少なくなく、代わりに私が謝罪することもありました。
そうまでしても、たったひとりのママ友を失いたくなかったのです。
チヒロちゃんといることで私のイメージまで下がると言われても、もとより誰もママ友になってくれなかったのだし、チヒロちゃんがいてくれさえすればいいとまで思っていたほどです。けれど今は……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
