¡ãÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þ¥¶¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥´¥ë¥Õ¡õ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡þ6720¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ºòµ¨¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡×ÇÆ¼Ô¡¦¶âß·»ÖÆà¤¬¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¿ô¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤·ï
¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ï¶âß·¤È¥Ì¥Ã¥¯¡¦¥¹¥«¥Ñ¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£2ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÄá²¬²ÌÎø¡¢10ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¡£¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢2ÀïÌÜ¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦25°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àîùõ½Õ²Ö¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë11¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦77°Ì¥¿¥¤¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÔÎè²Ú¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë18¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦102°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1820Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï36Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5720Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
