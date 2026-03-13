野球の世界一を決めるWBCで侍ジャパンは1次ラウンドを1位通過し、準々決勝に駒を進めた。今大会は有料のネットフリックスが中継権を独占したため、無料のテレビで見られない状態が起こっている。

「高齢者の中には、機械の操作がわからず、新聞社に問い合わせる人もいたとニュースになった。戸惑っている人も多く、ネトフリの独占に批判もある。しかし、前回大会も無料のテレビでWBCを視聴できない人は多数いました。2023年はテレビ朝日とTBSが中継しましたが、テレ朝は山梨や富山など9県、TBSは秋田など4県にネット局を持っていない。福井、徳島、佐賀の3県は両方ともないため、WBCを見られませんでした」（スポーツ紙放送担当記者）

大谷翔平が前回大会で主将を務めたトラウトから三振を奪い、世界一に輝いた決勝戦はテレ朝が生中継。関東地区では世帯視聴率42.4％を記録し、「日本中が盛り上がった」と表現されたが、テレ朝をネットしていない9県の在住者は生で体感できなかった。

「前回はアマゾンプライムビデオが生配信していたので、月額500円払って会員になれば、日本戦をすべて見られました。いわば、今回と同じ条件です。テレ朝もしくはTBSをネットしていない地域に住んでいる10県の人たちにとってみれば、『前回と同じ条件なのにどうして今回だけ騒ぐんだ』と思うでしょう。つまり、今回の騒動によって、日本の大都市中心主義が再確認されたわけです」（前出の記者）

地上波のネット局の有無は、人口の規模と関係していると言える。テレ朝もしくはTBSをネットしていない県の都道府県の人口順位を見ると、宮崎35位、富山37位、秋田38位、佐賀41位（2局ともネットなし）、山梨42位、福井43位（2局ともネットなし）、徳島44位（2局ともネットなし）、高知45位、島根46位、鳥取47位となっている（2020年の国勢調査を参照）。

全10県とも下位に位置しており、これらの人口を合わせても808万人にしかならない。1位・東京都の1404万人には遠く及ばず、3位・大阪府の883万人よりも少ない。日本の人口は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で全国の約3割を占めており、この4都県に大阪府、愛知県、兵庫県、北海道を加えると、全国の5割以上となる。

「人口の少ない地域はテレビ環境においても、機会不平等になっている。これは昭和の頃からの課題でした。その状態が令和になっても続いている。今回のネトフリの独占配信には批判も集まっていますが、900円弱を払えば誰でも見られる。ある意味、機会平等になっている。大都市の人は『前回のように有料配信があってもいいが、無料の地上波で放送してほしい』と思うのでしょうけど」（前出の記者）

今回のネトフリ独占配信によって、大都市生活者も地方の苦しみが少しは理解できたのではないか。

