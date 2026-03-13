ドルの堅調な地合いを背景に豪ドル/ドル、NZドル/ドルともにやや上値の重い展開を見せている。中東情勢の緊迫化を背景に原油価格の動向などを眺めながら高下している。



豪ドル/ドルは午前中に0.7092まで上値を伸ばしたものの、その後は下げに転じて0.7059近辺まで下落している。NZドル/ドルは0.5862付近まで強含んだ後、0.5828付近まで軟化している。



豪ドル円は午前中に112.89付近まで上値を伸ばしたものの、その後は112.50付近まで軟化した。ＮＺドル円は午前中は93.20～93.30台での振幅を続けた後、93円の節目を割り込み、92.80台まで下落している。



＊今週の主な予定と結果



豪州

03/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （3月） 結果 1.2% 前回 -2.6% （前月比）

03/10 09:30 NAB企業景況感 （2月） 結果 7.0 前回 7.0 （NAB企業景況感）



NZ

03/12 06:45 製造業活動 （2025年 第4四半期） 結果 0.6% 前回 2.7% （製造業活動）



