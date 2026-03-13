１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）

　【新華社西寧3月13日】中国青海省の黄河源流地域では、初春を迎えて氷や雪が徐々に融け始め、湖面の氷と広大な草原が映え合う雄大な景観が広がっている。

１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖畔で、餌を探すヤクの群れ。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）
１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖畔を巡回する生態管理保護員。（瑪多＝新華社記者／張竜）
１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の黄河源流地域で、餌を探すチベットノロバ。（瑪多＝新華社記者／李占軼）
