黄河源流に春の訪れ 中国青海省 黄河源流に春の訪れ 中国青海省 2026年3月13日 15時2分 新華社通信 １０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜） 【新華社西寧3月13日】中国青海省の黄河源流地域では、初春を迎えて氷や雪が徐々に融け始め、湖面の氷と広大な草原が映え合う雄大な景観が広がっている。１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖畔で、餌を探すヤクの群れ。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖畔を巡回する生態管理保護員。（瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／張竜）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の黄河源流地域で、餌を探すチベットノロバ。（瑪多＝新華社記者／李占軼）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／李占軼）１０日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県の扎陵（ザリン）湖。（ドローンから、瑪多＝新華社記者／李占軼）