中国は日本時間2026年3月13日未明から早朝にかけて、海南商業航天発射場と西昌衛星発射センターから約3時間の間隔で相次いでロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 20組」と「試験30号衛星03星・04星」をそれぞれ所定の軌道へ投入しました。中国にとって約1か月ぶりのロケット打ち上げとなります。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征8号A（SatNet LEO Group 20）

・ロケット：長征8号A（Long March 8A）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月13日 4時48分

・発射場：海南商業航天発射場（中国）

・ペイロード：衛星インターネット低軌道衛星群 20組（SatNet LEO Group 20）9機

衛星インターネット低軌道衛星は、中国の国有企業China Satellite Network Group（中国衛星ネットワーク集団）が進める「SatNet（国網）」コンステレーション向けの低軌道通信衛星で、今回は9機が投入されました。今回の打ち上げにより、これまでに合計163機のSatNet衛星が軌道上に展開されたことになります。

打ち上げ情報：長征2号D（試験30号衛星03星・04星）

・ロケット：長征2号D（Long March 2D）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月13日 7時33分

・発射場：西昌衛星発射センター（中国）

・ペイロード：試験30号衛星03星、04星（Shiyan 30-03 / 30-04）

新華社によると、試験30号衛星03星・04星は「地球観測の技術試験・検証」に用いられるとされています。試験30号シリーズは2025年9月に01星・02星が長征2号Dで打ち上げられており、今回は2組目の打ち上げとなります。

中国では2026年1月の春節（旧正月）や3月上旬の全国人民代表大会（全人代）の影響から、2月12日の打ち上げを最後に約1か月にわたって打ち上げが途絶えていました。今回の2件の連続打ち上げは、中国にとって約1か月ぶりの打ち上げ再開となりました。

関連画像・映像

【▲ 海南商業航天発射場から夜間に打ち上げられた長征8号Aロケットの写真（Credit: 海南商業航天発射場）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

