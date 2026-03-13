

JR総武線・市川駅から徒歩約7分。かつての京葉ガス市川工場跡地が、住・商・医・公が一体となった大規模複合拠点「リーフシティ市川」へ生まれ変わります。その商業の核となる都市型ショッピングセンター「そよらリーフシティ市川」が、いよいよ2026年3月28日にグランドオープンを迎えます。

毎日通いたくなる「スタバ」や「ダイソー」といった人気専門店から、市川市産野菜「いちベジ」や「行徳海苔」などのローカルグルメ、さらには土日祝も診療可能なクリニックモールまで集結。地元の魅力を再発見できる、新スポットの見どころを紹介します。

JR市川駅から徒歩約7分！大規模開発エリアに誕生

「そよらリーフシティ市川」は、都心まで約20分とアクセスに優れた人気の市川エリアにオープンする、イオンリテールの新しいショッピングセンターです。

「リーフシティ市川」の核となる都市型SC

京葉ガス市川工場跡地を利用した大規模街区「リーフシティ市川」。大規模タワーマンションや賃貸住宅、シニア住宅、保育施設などとともに計画された商業施設が「そよらリーフシティ市川」であり、新しい街の商業拠点となります。

1階：鮮度と地場産品にこだわった食のフロア

1階は「イオンスタイルリーフシティ市川」を中心としたフロアで、食のニーズに応える多彩な売場が展開されます。ポイントは、共働きや単身世帯の即食需要に応えるため、総菜やベーカリー、スイーツが充実していること。なかでも、店内で生地の発酵から行う「ピッツァソリデラ」の本格ピッツァや、温め直して食べても本格的な味わいの「国産鶏の焼鳥串」など注目の逸品が揃います。

焼きたてパンの「カンテボーレ」は、朝8時から営業。44席のイートインスペースを併設しており、焼きたてパンのセットメニューを朝から楽しむことができます。

果物売場の新鮮なフルーツを使用した店内製造のスイーツも豊富です。いちごやブルーベリーをトッピングしたタルトやワッフルや、「トップバリュ 熟れっ子バナナ」を使用したスイーツ、キウイやいちご、オレンジを手包みしたクリーム大福も販売します。

地元ブルワリーや梨農園とのコラボ商品も

さらに、市川市初のビール工場「ありのみブルワリー」の市川産の柚子を贅沢に使ったフルーツビールや、地元梨農園「与佐ヱ門」の梨を使用したジャム、市川市の特産品である「行徳海苔」を使用した海苔弁当など、地域に根差した商品展開も積極的に行います。

野菜売り場も地産地消を意識した品揃え

野菜売り場では、JAいちかわの野菜部会に加入する生産者が作る、市川市産の品質の確かな野菜「いちベジ」を販売。地場野菜を豊富に取り揃えています。

2階：美・健康・学びを支える専門店とサービス

2階フロアには、MZ世代を中心に人気を集めるアジアンコスメを揃えるビューティ売場や、土日・祝日も営業する「イオン薬局」がオープンします。

幅広い年代のニーズに応えるコスメ売場

コスメ売り場は、アジアンコスメが充実。韓国初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド「Laka（ラカ）」をはじめとする韓国の人気ブランドが揃うほか、プチプラで人気の「キャンメイク」や「セザンヌ」などのトレンドコスメ、イオンの高コスパコスメブランド「Sokko beauty」のフェイスマスクなどが揃います。

AI受付機導入の「イオン薬局」

イオン薬局にはセルフ式処方せん受付の「AI受付機」を導入。待ち時間の短縮や患者の負担軽減を図ります。

また、専門店として、「ダイソー」や「スターバックスコーヒー」のほか、ヘアカットの「QBハウス」、子ども英会話の「ベネッセの英語教室 BE studio」なども出店。内科・アレルギー科の「キュアステーション市川クリニック」や「シティデンタルクリニック そよらリーフシティ市川」も併設し、日常の健康と生活を幅広くサポートします。



「そよらリーフシティ市川」フロアガイドと専門店一覧

フロアガイド

専門店一覧（3月6日現在）

【営業時間】

・1階（食品）8:00〜23:00

・2階（日用品、ヘルス＆ビューティ）8:00〜23:00

・イオン薬局（調剤薬局）9:00〜21:00

※専門店の営業時間は店舗により異なります。

「そよらリーフシティ市川」は、夜23時まで営業する食品売場や土日診療のクリニック、ネットスーパーで注文した商品を店内の専用カウンターや店舗入口のロッカーで受け取れるサービスも展開するなど、日々時間に追われる層をターゲットとした都市型SCです。グランドオープン後、住宅街が中心だった市川駅南口エリアがどのように変化するのか。今から楽しみですね。

