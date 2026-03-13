Black petrolが3月4日にリリースした約5年ぶりのフルアルバム『Diaspora』より、「TURN」のMVが公開された。

本アルバムでは、現行UKシーンのジャズとエレクトロの関連性に注目。生楽器と打ち込みを織り交ぜ、クラブ／フロアサウンドを独自の解釈で融合させた作品だ。国内外のアーティスト／プロデューサーが参加しており、表題曲「Diaspora （feat.PERSIA）」には、リーダーが京都でのセッションをきっかけに出会ったオーストラリアのインディーR&Bシンガー PERSIAが参加している。

MVが公開された「TURN」はアルバムから第1弾先行シングルとしてリリースされていた、ドラムンベースからポストダブステップ調に繋がる意欲作。MVはメンバー自身がメガホンを取った映像作品となっている。

また、Black petrolは本アルバムのレコ発ツアーとして、東京、大阪、京都を巡る自主企画レコ発クラブツアーを開催中。ゲストも多数出演予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）