ハクバ写真産業は3月13日に、薄型でフラットな形状を採用した、コンパクトなサイズで持ち運びしやすい「スリムフラットブロアー」を発売した。カラーは、ブラック、グレー、オリーブ、レッドの4色。価格は1690円。



●ブラシ付属で細部までしっかり清掃



「スリムフラットブロアー」は、レンズやカメラ、PC周辺機器などのクリーニングに適したシリコン製ブロアー。



本体は、薄型でフラットな形状なのでバッグやカメラケースの隙間にすっきりと収納することが可能となっており、コンパクトなので持ち運びしやすい。



さらに、付属のブラシを併用することで、ブロアーだけでは取りにくいレンズの隙間やカメラの細部などもしっかり清掃できる。