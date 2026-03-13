バルニバービ <3418> [東証Ｇ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比7.9％減の2億0900万円に減り、通期計画の6億8300万円に対する進捗率は30.6％にとどまり、5年平均の57.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.3％増の4億7400万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比39.0％減の6400万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.4％→2.5％に悪化した。



株探ニュース

