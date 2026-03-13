13日15時現在の日経平均株価は前日比643.99円（-1.18％）安の5万3808.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は493、値下がりは1035、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は216.6円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が136.38円、東エレク <8035>が134.37円、ファストリ <9983>が36.1円、ファナック <6954>が21.89円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を31.59円押し上げている。次いで信越化 <4063>が17.21円、レーザーテク <6920>が13.24円、イビデン <4062>が12.30円、コナミＧ <9766>が12.03円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、卸売、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には輸送用機器、ゴム製品、空運が並んでいる。



※15時0分2秒時点



