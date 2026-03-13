俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。1987年に他界した俳優の石原裕次郎さん（享年52）との思い出を語った。

同番組で、酒の席での勝新太郎さんの豪快なエピソードを披露した小林は、「そうかと思うと、裕ちゃんみたいに」と、石原さんとの思い出話を切り出した。「お前、明日仕事か？」と聞かれ、休みだと答えると、石原さんは「じゃあ俺も休みだから今から2人で走っちゃおう」と提案。行き先を尋ねると「京都」と答えたといい、ドライブで向かったという。

そして「朝6時かそこらぐらいに京都に着くでしょ、そしたらお茶屋さんの行きつけのところがある。そこで寝る」と回想。「夕方にしゃっきりしたところで、お茶屋さんに飲みに行く」と話した。

また「その頃には、おかみさんが萬屋（錦之介さん）だとか勝さんだとか、みんなに連絡をしておいて集まる。“裕ちゃんが来てるから”って」と懐かしんだ。当時のスター同士の関係について「毎週毎週、看板を張り合ってたから、張り合ってた分仲間意識というか、年齢的には差があったけど、地位的に差があるわけじゃないから」と語っていた。