超とき宣・菅田愛貴、キラキラ衣装で天然発言「いつかキラキラ光る衣装が着られたら」 MCのツッコミにメンバー即フォロー
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が13日、都内で行われた『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】かわいい！キラキラ衣装でポーズを決めるとき宣
今作のテーマソングは、テレビアニメ『ひみつのアイプリ リング編』のエンディング主題歌に続いて超ときめき▽宣伝部が担当する。本作のために書き下ろされた新曲「開花宣言！」は、今作の世界観とリンクした、前向きでときめきあふれる楽曲で、映画を鮮やかに彩る。
この日もおなじみのふわふわキラキラなメンバーカラーの衣装で登壇した8人。坂井仁香は「まさか映画でもテーマソングを歌わせていただけるということで、すっごくうれしかったです！映画も前向きになれる作品になっていますし、楽曲も背中を押せるような曲になっていますので、両方愛していただけたらとってもうれしいです！」と声を弾ませた。
本作を見た感想を聞かれ、菅田愛貴は「すごくかっわいい衣装がたくさん出てきたんですよ。私たちもいつかキラキラ光るアイプリさんのような衣装着られたらいいなって思います」とにっこり。この発言に会場はざわめき、司会も「もうすでに着ていらっしゃるんじゃないですか？」と恐る恐るツッコミ、笑いが起こった。
これに超ときめき宣伝部のメンバーは「もっとだよね」「わかるよ！」と即フォロー。菅田は「ペンライトみたいな、キラキラキラキラ！っていう。イルミネーションになりたいです」と慌てて付け加えていた。
『ひみつのアイプリ』は私立パラダイス学園に通う主人公「青空ひまり」とその幼なじみである「星川みつき」が、アイドルプリンセス「アイプリ」として“ひみつの世界”「アイプリバース」に飛び込み、出会った仲間たちと様々な活躍を繰り広げるストーリー。
今作では、リング編の呼びかけで「スプリングフロートレース」が開幕。桜が満開のアイプリバースにアイプリたちが大集合。優勝賞品の「ゆうじょうさくらツイン」コーデを目指す。しかし想定外の大事件が起こってしまう。映画だけのスペシャルなオリジナルストーリーで、アイプリたちのライブも盛りだくさんとなる。
イベントにはほかに、本作でW主人公を演じる藤寺美徳、平塚紗依が登壇した。
