巨人のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」（東京都稲城市）で、不用になったグラブを回収して再生し、児童らに無償提供する事業が始まってから１５日で１年となる。

これまで寄せられた約１００個のグラブは専門工房の協力でよみがえり、困窮家庭の子どもらへ届けられる。２年目の今季も継続するという。

このプロジェクトは昨年３月１５日の二軍公式戦開幕に合わせてスタートし、球場２階コンコースに専用の回収ポストが設置された。

グラブの再生に特化した工房「Ｒｅ-Ｂｉｒｔｈ（リバース）」が修理を担当。一般社団法人「日本未来スポーツ振興協会」を通じて経済的な理由などで野球を続けられない子どもたちへ届ける仕組みで、野球を通じた社会貢献、地域貢献の一環として考案された。

リバースを運営する野球関連事業会社「グローバルポーターズ」（東京都渋谷区）の米沢谷（よねざわや）友広・代表取締役によると、回収された中古グラブの種類は、通常の牛革だけでなく、豚革や合皮、幼児用のビニール製まで様々だ。半分程度は磨いたり、ひもを交換したりするだけで再利用可能となったが、３０年、５０年が経過している年代ものにも工房の職人たちが対処した。

捕球面の破れや手のひらが当たる部分のひび割れを補修したほか、さらに手間をかけたケースもある。米沢谷さんによると、グラブは３０前後のパーツをミシンで縫ったり、ひもを通したりして作られており、使用するひもの長さは計７〜８メートルにも及ぶ。今回、ひもを全交換して使えるようにした「５０年もの」もあった。

日本野球協議会の調査によると、日本の野球人口（競技統括団体への登録選手数）は減少を続け、特に小学生が顕著だ。例えば軟式の学童野球は２００７年の約３０万人から、２３年は半分近くの約１６万人に減った。

元高校球児だった米沢谷さんは「趣味や嗜好（しこう）が多様化しており、さらに今の経済状況でお金がかかる野球をやることには勇気がいる」と指摘し、再生グラブの魅力は大きいとみる。プロジェクトの担当者で、よみうりランドボールパーク事業部の奥谷祐さんも「グラブが買えずに野球を始められない、やめなきゃいけないという家庭は決して少なくない。継続的に力になりたい」と話す。今季の二軍公式戦は１４日に開幕し、回収ポストは常設される。