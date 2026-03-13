空母「山東」で離陸態勢を取る「殲15（J15）」＝2023年4月9日/An Ni/AP

台北（CNN）台湾軍は、台湾周辺を飛行する中国軍機の追跡という日常任務に慣れている。数機のときもあれば、それ以上のときもあるが、ほぼ常に存在している。

だからこそ、中国軍機の飛来が2週間近くもぴたりとやんだとき、その静寂は驚きであると同時に、強い当惑も抱かせた。

静寂は12日に破られた。台湾軍によると、過去24時間で人民解放軍（PLA）の航空機5機が台湾海峡周辺で活動し、そのうち数機は同海峡の「中間線」付近を飛行していたという。

アナリストらは今回の停止について、中国の航空活動が停止した期間としては台湾が日々の軍事データを公表し始めて以降で最長だと指摘する。

台湾、日本、南シナ海周辺における中国軍の動きを追跡するオープンデータプラットフォーム「PLAトラッカー」の創設者ベン・ルイス氏はCNNに「台湾国防部（国防省）が2020年にこのデータを公表し始めて以降、その傾向は増加の一途をたどってきた」と指摘する。「そして今のこの小康状態が今日終わったかどうかは定かではないが、非常に大きなパターンの変化を示している」

2月27日から13日間連続で、台湾付近を飛行する中国軍機は確認されなかった。

今月6日には、台湾の防空識別圏南西の端で2機の航空機が確認されたが、それでもアナリストらは、このパターンは近年着実に増加してきた中国軍の活動とは大きく異なると指摘する。

この突然の静けさはさまざまな臆測を呼んでいる。

一つは、今月末に予定されている習近平（シーチンピン）国家主席とトランプ米大統領の会談を前に、中国政府が緊張の高まりを避けようとしているというものだ。会談では、貿易、技術、そして台湾問題が取り上げられるとみられる。

イランとの戦争と、戦争が世界のエネルギー市場に及ぼす潜在的な影響を指摘する声もあるが、アナリストらはそれらが関連している可能性は比較的低いとしている。

また、中国の全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が今週閉幕することに注目する向きもある。過去には、この期間中に軍事活動が一時的に鈍化したこともあったからだ。

台湾国防部は、この小康状態をもって結論を出すことには慎重になる必要があるとしている。台湾周辺での中国海軍の活動は期間中も継続しているためだという。

5機の航空機が確認された12日には、米海軍の哨戒機P8が台湾海峡を通過した。中国機は単に米軍機を監視するために配備された可能性がある。

それでも、過去に米軍の艦船や航空機が同海峡を通過した際の対応と比べると、今回の反応は控えめだったようだ。

こうした不確実性から、アナリストらは今後の展開を注視している。

過去5年間、中国は台湾周辺に派遣する航空機の数を劇的に増加させ、かつては大規模な軍事侵攻とみなされていた行為を徐々に常態化させてきた。

台湾周辺では数十機の中国機が活動していると報告される日もある。

こうした状況下で、中国軍機が突然姿を消したことは、飛行の再開と同じくらい注目に値するとルイス氏は述べた。

「以前は5機の航空機が確認されただけでもニュースになったものだ」とルイス氏は述べた。「今はゼロでも話題になる。それが異例なのだ」

この謎は今のところ未解決のままだ。