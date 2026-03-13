ニッポン放送の社長定例会見が13日、東京・有楽町の同局で開かれた。トヨタ自動車が新たにスポンサーとなった「三四郎のオールナイトニッポン0」（金曜深夜3・00）について、檜原麻希社長が所感を述べた。

発端は、小宮浩信（42）が同社の豊田章男会長（69）と外見が似ていると自称し、学生時代にフィールドホッケーをやっていたという共通点があることなどから親子関係にあると主張したこと。そこから小宮は「オヤジ！」と豊田氏のことを話題に出していた。そして、先月27日の放送で豊田氏がサプライズで電話出演する“神回”となった。

その神回で小宮は「この番組のスポンサーになってよ！」と営業をかけていた。そして、今月6日の放送で早くもトヨタ自動車がスポンサーとなった。

檜原社長も「われわれも最初はちょっとわからなかった」と、日本が誇る世界的企業なだけに困惑した様子。それでも「三四郎の2人が、豊田会長との会話がうまくて、すごい温かい会話が続いて、ホッケーの話までしたのは良かったです」と表した。さらに「小宮くんが言ったおかげでスポンサードが決まったのですごくありがたいです」とした。