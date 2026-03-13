ミラノ・コルティナパラリンピックに出場しているアルペンスキー女子（立位）の本堂杏実選手（２９）は、女子ラグビーの有力選手からパラの世界に転向した。

それから１０年。競技を続けてこられたのは、まだ手にしていないメダルへの執念だった。

左手の指がない状態で生まれたが、逆上がりも器械体操もなんでもこなした。５歳で始めたラグビーも人一倍練習し、健常の男子選手に引けを取らない鋭いタックルを身につけた。高校時代は１８歳以下の女子日本選抜に選ばれ、日本体育大に進んだ後も活躍した。

大学１年の冬、パラスポーツに詳しい同大教授から「パラを目指してみないか」と声をかけられた。

健常の選手に負けていないという自負はあったが、目標としていた１５人制の日本代表に選ばれず、もやもやした気持ちを抱えていた時期だった。高校時代に検定２級を取得していたスキーの世界に、思い切って飛び込んだ。

２年後の２０１８年に行われた平昌（ピョンチャン）大会に出場し、回転で８位に入った。「２大会目で表彰台、３大会目で金メダル」。そんな構想を掲げた。

だが、その通りにはいかなかった。スピード勝負には強い一方、繊細な技術を求められるターンは苦手で、続く北京大会でも表彰台に近づけなかった。

左右のバランスを維持するため左手に装着している義手の重さを見直した。ターン時、スキー板を一瞬ずらして減速してしまう癖に気づいて改善に取り組んだ。細かい技術的な課題を一つ一つ潰していった。

パラで大きな構想を掲げたのは、ラグビーを志半ばでやめたことに対する自分なりのけじめだった。

「もうやるしかない。その気持ちしかない」。１０位に終わった１２日の大回転後、そう語った目にはまだ闘志が宿っていた。残る１４日の回転に全てをかける。（江原桂都）