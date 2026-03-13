【ポケモン】巨大なキマワリぬいぐるみ！ ポケモンセンターの新グッズが3月21日に発売フラワーポットなどお花畑をイメージした商品が勢揃い
ポケモンは、ポケモンセンターにて新商品を3月21日に発売する。価格は550円より。
今回の商品はお花畑にピカチュウが迷い込んだようすを描いたグッズで、植物に関連したポケモンのグッズがラインナップされる。キマワリのお顔をそのまま商品化したクッションや、メガニウムなどが描かれたフラワーポット、可愛らしいデザインの花形皿などを販売する。
このほか、シャツやルームウェア、イヤリングといったアパレルアイテムも取り揃えられ、春を感じさせるカラーのグッズが多数展開される。
香り付きマスコット みだれざき ロズレイド、カリキリ、ラランテス、キュワワー 価格：各1,980円
そよぐ！マスコット みだれざき ハネッコ 価格：1,980円
ちっちゃい！マスコット みだれざき フラベベ(あかいはな、きいろのはな、オレンジいろのはな、あおいはな、しろいはな) 価格：各990円
でかい！ぬいぐるみクッション みだれざき キマワリ 価格：5,500円
フラワーポット みだれざき 価格：3,960円
キャンバスアート みだれざき 価格：2,420円
マグカップ みだれざき ポポッコ 価格：3,300円
花型皿 みだれざき L 価格：2,750円、花型皿 みだれざき M 価格：2,200円、花型皿 みだれざき S 価格：1,430円
シアー開襟シャツ みだれざき フリー 価格：4,950円
拡張できるボストンバッグ みだれざき 価格：4,950円
ルームウェア みだれざき ラランテス フリー 価格：9,900円
ピアス みだれざき キマワリ、イヤリング みだれざき キマワリ 価格：各990円
ピアス みだれざき ロズレイド、イヤリング みだれざき ロズレイド 価格：1,540円
ヘアバンス みだれざき マラカッチ 価格：2,420円
アソートシール みだれざき 価格：660円
A4クリアファイル2枚セット みだれざき 価格：550円
IDカードケース みだれざき 価格：1,980円
【選べる】ハンドタオル みだれざき 価格：660円
【選べる】ハンドタオル みだれざき ピカチュウ 価格：660円
アクリルキーホルダーコレクション みだれざき 価格：715円
寄せ書き色紙 みだれざき 価格：1,870円、ポップアップメッセージカード みだれざき 価格：990円、レターセット みだれざき 価格：770円
ジャムクッキー みだれざき 価格：1,650円
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。