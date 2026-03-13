【ポケモンセンター：新商品】 3月21日 発売予定 価格：550円～

ポケモンは、ポケモンセンターにて新商品を3月21日に発売する。価格は550円より。

今回の商品はお花畑にピカチュウが迷い込んだようすを描いたグッズで、植物に関連したポケモンのグッズがラインナップされる。キマワリのお顔をそのまま商品化したクッションや、メガニウムなどが描かれたフラワーポット、可愛らしいデザインの花形皿などを販売する。

このほか、シャツやルームウェア、イヤリングといったアパレルアイテムも取り揃えられ、春を感じさせるカラーのグッズが多数展開される。

香り付きマスコット みだれざき ロズレイド、カリキリ、ラランテス、キュワワー 価格：各1,980円

そよぐ！マスコット みだれざき ハネッコ 価格：1,980円

ちっちゃい！マスコット みだれざき フラベベ(あかいはな、きいろのはな、オレンジいろのはな、あおいはな、しろいはな) 価格：各990円

でかい！ぬいぐるみクッション みだれざき キマワリ 価格：5,500円

フラワーポット みだれざき 価格：3,960円

キャンバスアート みだれざき 価格：2,420円

マグカップ みだれざき ポポッコ 価格：3,300円

花型皿 みだれざき L 価格：2,750円、花型皿 みだれざき M 価格：2,200円、花型皿 みだれざき S 価格：1,430円

シアー開襟シャツ みだれざき フリー 価格：4,950円

拡張できるボストンバッグ みだれざき 価格：4,950円

ルームウェア みだれざき ラランテス フリー 価格：9,900円

ピアス みだれざき キマワリ、イヤリング みだれざき キマワリ 価格：各990円

ピアス みだれざき ロズレイド、イヤリング みだれざき ロズレイド 価格：1,540円

ヘアバンス みだれざき マラカッチ 価格：2,420円

アソートシール みだれざき 価格：660円

A4クリアファイル2枚セット みだれざき 価格：550円

IDカードケース みだれざき 価格：1,980円

【選べる】ハンドタオル みだれざき 価格：660円

【選べる】ハンドタオル みだれざき ピカチュウ 価格：660円

アクリルキーホルダーコレクション みだれざき 価格：715円

寄せ書き色紙 みだれざき 価格：1,870円、ポップアップメッセージカード みだれざき 価格：990円、レターセット みだれざき 価格：770円

ジャムクッキー みだれざき 価格：1,650円

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

