「アウター迷子」は今すぐ【ハニーズ】へ！ 40・50代の相棒♡「大人っぽブルゾン」

季節の変わり目は寒暖差もあり、何を羽織れば正解か迷いがち。冬アウターから春へとシフトチェンジするなら、オンオフ使えるブルゾンがおすすめです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「きれいめブルゾン」をご紹介。軽やかさと上品さを両立するデザインで、40・50代の毎日コーデをさりげなくセンスよく格上げできるかも。

体型カバーも担うきれいめブルゾン

【GLACIER lusso】「撥水加工フードブルゾン」\7,900（税込）

カジュアルなイメージの強いブルゾンも、GLACIER lussoなら上品な大人仕様に。ヒップにかかる丈感で体型を自然にカバーしつつ、すっきりとしたシルエットで品よくコーデをまとめてくれます。ウエストと裾は絞れるので、気軽なシルエットチェンジも可能。急な雨にも対応できる撥水加工 ＆ UVカットと機能面も優秀で、デイリー使いから春のレジャーシーンでも活躍しそう。

ふんわりシルエットで女性らしく着こなす

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\5,980（税込）

裾にほどよい丸みを持たせた、バルーンシルエットが魅力のブルゾン。カジュアルになりがちなアイテムも、柔らかなフォルムでぐっと女性らしい印象に仕上がります。こちらはUVカットと抗菌防臭機能付き。イエローグリーンやピンクグレーなど、春らしいニュアンスカラーにも注目してみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M