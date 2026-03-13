◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝が１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで前ＷＢＯ世界同級王者の同級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝の挑戦を受ける。本名は「サマヌーン•ニヨムトロン」で、一風変わったこのリングネームには、タイ特有の事情がある。

タイ人ボクサーの名前は、「リングネーム」＋「スポンサー名、所属ジム・プロモーター名」で構成されることが多い。「ノックアウト」は元ムエタイのルンピニー王者で、ムエタイ時代から「パンチが強くてＫＯが多かった」ことからリングネームとしており、ボクシング転向後も使用。「ＣＰフレッシュマート」はスポンサーでタイ国内で数百店舗を展開する食品スーパーの名称だ。

ＷＢＡ世界スーパーフライ級王座を１９度防衛したタイの英雄・カオサイ・ギャラクシーの「ギャラクシー」はジムの名前だ。

かつて辰吉丈一郎、西岡利晃、長谷川穂積ら多くの日本人世界王者と激闘を繰り広げた元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界バンタム級王者ウィラポン・ナコンルアンプロモーションは、キャリア初期は「ウィラポン・サハプローム」のリングネームだったが、後にスポンサーである映画会社「ナコンルアンプロモーション」を使用。

１９９７年１１月に辰吉丈一郎に７回ＴＫＯ負けを喫してＷＢＣ世界バンタム級王座から陥落した元世界２階級制覇王者シリモンコン・ナコントンパークビューは、スポンサーの不動産会社「ナコントンパークビュー」を使用。ムエタイ時代からボクシング転向初期まではシリモンコン・シンマナサック、その後シリモンコン・ナコントンパークビュー、シリモンコン・シンワンチャーとリングネームを変え、シリモンコン・シンワッサとしてＫ―１のリングにも上がった。

内藤大助、亀田興毅らと世界戦を戦った元ＷＢＣ世界フライ級王者ポンサクレック・ウォンジョンカムの「ウォンジョンカム」は本名だったが、ほかにポンサクレック・ナコントンパークビュー、ポンサクレック・シンワンチャー、ポンサクレック・クラティンデーンジムなどと複数のリングネームを使用していた。

日本でも、元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者・セレス小林（現セレススポーツジム会長）のリングネーム（本名は小林昭司）は、勤務していた冠婚葬祭会社「千代田セレモニー」の結婚式場の名前から取ったものだ。