羊文学がカバーした『ひつじのショーン』主題歌、NHK Eテレ最新シリーズEDに決定
ロックバンド・羊文学が、英キャラクター『ひつじのショーン』の主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」が、NHK Eテレで今月放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定した。
【動画】羊文学がカバーした『ひつじのショーン』主題歌
主題歌のカバー「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」は、2024年の「ひつじの日」（6月6日）に実現。イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学”という“ひつじ”同士の組み合わせによる企画として話題を集めた。
楽曲カバーに加え、イラストやミュージックビデオでも共演を重ねており、昨年にはメンバーがイギリス・ブリストルにあるアードマン本社を訪れるなど交流を深めてきた。そうした取り組みを経て、今回、羊文学による「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで放送される最新シリーズのエンディングテーマとして起用されることになった。
