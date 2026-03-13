WBC初出場の菊池雄星、妻と6歳息子の支えに迫る 渡辺謙の“侍ジャパン愛”も
日本テレビ系バラエティー『人生が変わる1分間の深イイ話 ワールドベースボールクラシック特別編』が、きょう13日に放送される（後7：00）。昨年から番組で密着している菊池雄星一家の様子などを届ける。
普段はロサンゼルス・エンゼルスで活躍する菊池だが、WBCの出場は今回が初めて。妻・瑠美さんと6歳の息子・レオくんは初WBCに向けどのように支えてきたのか。その裏側に迫る。
今回「Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー」となった渡辺謙に、深イイ話のカメラが密着。すでに決勝ラウンド進出を決めている日本だが「トップで通過しなきゃ」と真剣な表情。侍JAPANを心からリスペクトし、キャンプまで見に行くほどの熱さを見せる。侍愛が止まらない渡辺謙が「親戚の子みたい」と語る注目選手とは。
■出演者
【SPコメンテーター】今田耕司 【司会】 羽鳥慎一
【ゲスト】岡島秀樹、小泉孝太郎、ヒロミ、藤本美貴、八木莉可子、渡辺謙 ※50音順
