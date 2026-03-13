家族たちの仲が良いのは、わんちゃんにとっても嬉しいこと。しかし、仲が良すぎるのもヤキモチを妬いてしまうようで…？

ママとパパの仲良しな光景を目撃したわんちゃんの反応が可愛すぎると、35万再生を突破することに。

「ママさんのこと大好きなのが伝わってきます」「やっぱり分かってるんですねｗ」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：ラブラブなママとパパを見た犬→犬がヤキモチを妬いてしまい…まさかの『ブチキレ』】

ママとパパのラブラブ現場を目撃してしまったひのき君は…

家族のことが大好きなわんちゃんだって、家族たちだけで仲良くしていたらヤキモチを妬いてしまうもの。そんな光景がInstagramアカウント『えのき と ひのき』に投稿され、話題となっています。

そんないじらしい姿を見せてくれたのは、マルチーズとプードルのMIX犬・ひのき君。

この日、ひのき君がママとパパのそばでくつろいでいると、ひのき君は衝撃的なものを目撃することに。それは…ママとパパが仲良くチューをしているところ！

ふたりのラブラブな光景を間近で見てしまったひのき君は、嫉妬の気持ちが膨れ上がってきてしまったのでした。

そして、ヤキモチを抑えられなくなったひのき君は、想いのやり場に迷ったのか、パパに向かって突然吠えだしたといいます。

急いでママを独り占めするひのき君

ママとパパのラブラブ現場を目撃したひのき君。嫉妬の炎に身を焦がしたひのき君が向かった場所は…ママのところ！

ソファの上に横になっているママのところへ急いで駆け寄ったひのき君は、まるでママを独り占めするかのようにママの上に乗ったといいます。

ママはヤキモチをやくひのき君を微笑ましそうに眺めながら話しかけますが、ひのき君はそれどころではなかったご様子。

自分に話しかけてくるママに、「ママは黙ってて！」とママに注意をしていたとのこと。必死なひのき君の姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

パパとの『男同士の決闘』が可愛すぎると絶賛！

その後、愛するママを巡って男同士の決闘を繰り広げることになったひのき君とパパ。

パパがチューをするマネをしながらママに近づくと…ひのき君はすかさずパパを牽制！

パパに向かって短く吠えたあと、「だめ！僕がするの」とママにチューをしはじめたといいます。

そんなジェラシーが抑えられないひのき君の可愛らしい姿に、ママもパパもつい笑顔になってしまうのでした。

ママとパパのラブラブ現場を目撃してヤキモチを妬いてしまうひのき君の姿は、たくさんの人たちまでキュンとさせてしまうことに。「ママさん愛されてますね」「おしりフリフリしてるくせにｗ」「うちも同じですｗ」と、コメントが寄せられることとなったのでした。

Instagramアカウント『えのき と ひのき』では、そんなひのき君とお兄ちゃん犬のえのき君の愛情いっぱいな日々が綴られています。

