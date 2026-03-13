ワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドを全勝で勝ち抜いた日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手が12日、決戦の地ローンデポ・パークで練習を行い、次戦以降への意気込みを語りました。

同日に行われた練習後の会見では、井端弘和監督が準々決勝のベネズエラ戦で山本投手の先発登板を明言。その山本投手も、練習を終えた直後にグラウンド脇でインタビューに応じました。

負けが許されないトーナメント戦への意気込みを聞かれると「また少し雰囲気が変わって、もう落とせない。よりチーム一丸となって、日本のよさが出たらいいなと思います」と話しました。

対戦相手については「ここまで残っているチームは、どこも実力がある。僕たちもより万全で、準備してベストな状態で臨みたい」と述べ、日本からアメリカへの長時間移動でしたが、「体調もすごくいい、フォームもどんどんよくなっている。自信持ってマウンドに上がれると思う。コントロールも明確に細かいところが出てきている」と自信をのぞかせました。

メジャーで活躍する山本投手が、強力なベネズエラ打線を相手にどんな投球を披露するか注目です。