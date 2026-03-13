タレントの熊切あさ美が１３日までにＳＮＳを更新。同世代女子会の様子を公開した。

自身のインスタグラムに女子会ショットを公開。タレントのほしのあきや音楽ユニット「ＹＵＲＩＭＡＲＩ」で活動していたタレントのｍａｒｉ、歌手の八反安未果らとランチを楽しむ様子を披露した。熊切は「＠ａｋｉｈｏｓｈｉｎｏ＿ｏｆｆｉｃｉａｌあきちゃんは変わらず可愛いくて天然 年齢わすれちゃう ＠ｍａｒｉ１９８２０１０８ 元ＹＵＲＩＭＡＲＩのマリちゃん 八反安未果ちゃんと女子会」とつづった。

続けて「マリちゃんはチェキッ娘の司会でお世話になっていてでもこんなゆっくり話せたのは初めて嬉しかったぁ 八反安未果ちゃんとも２回目だけどゆっくり話せたのは初めてカラオケでいつも歌ってたのはあみかちゃんには秘にした笑 同世代でみんなワイワイ 楽しすぎてあっという間だったあきちゃんとまりちゃんのお誕生日も出来た」とエピソードをつづり、最後は「みんなマイペースでずっと笑ってた また集まりたいな」と締めた。

この投稿に「スゲェーメンバーだ」「ステキな女子会ですね」「あさ美さんを含め皆さんとっても楽しそうです」「こんな美人だらけの女子会 めちゃくちゃ楽しそう」などのコメントが寄せられている。