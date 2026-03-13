元モー娘。生田衣梨奈、美肩輝く衣装ショットに視線集中「ドキッとした」「輝いてる」
【モデルプレス＝2026/03/13】元モーニング娘。の生田衣梨奈が3月12日、自身のInstagramを更新。美しい肩がのぞく衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元モー娘。「ドキッとした」肩出し衣装で素肌際立つ
生田は「『見取り図の間取り図ミステリー』見てくれてありがとうございました！」と、読売テレビ・日本テレビ系バラエティ番組「見取り図の間取り図ミステリー」（毎週木曜よる10時〜）への出演を報告。肩が大胆に開いたドット柄の黒ワンピースを着用し、番組セット内で撮影されたオフショットを披露した。
さらに「田中麗奈さんとお写真撮っていただきました」「合間の時間もたくさんお話できて本当に幸せな時間でした！」と、共演した田中麗奈との交流についても明かしている。
この投稿には「肩出し衣装にドキッとした」「白い肌が輝いてる」「スタイル良すぎ」「めっちゃ可愛い」「田中麗奈さんとのエピソードがなんか嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆生田衣梨奈、美肩出しワンピース姿披露
◆生田衣梨奈の投稿に反響
