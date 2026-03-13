ダレノガレ明美、ミニ丈から圧巻美脚披露「脚が長すぎてびっくり」「異次元のスタイル」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/13】モデルでタレントのダレノガレ明美が3月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ姿を披露した。
【写真】35歳美女モデル「脚が長すぎてびっくり」ミニ丈で抜群プロポーション際立つ
ダレノガレは桜の花の絵文字を添え、黒のトップスにミニ丈のボトムス、グレーのニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露。東京タワーを背景に、すらりと伸びた美しい脚が際立つ姿を公開した。その他、ドーナツをかざしてお茶目な表情を浮かべる様子や、散策する姿、咲き始めた桜の写真などを載せている。
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「脚が長すぎてびっくり」「お人形さんみたいで見惚れる」「美しい」「ニーハイソックスがこんなに似合うなんて羨ましい」「美意識が高くて尊敬」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ダレノガレ明美、ミニ丈ボトムスで美脚披露
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
