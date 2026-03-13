元モー娘。飯田圭織「小学校生活最後」息子の“大好物”入った2人分の弁当公開「詰め方が綺麗」「喜んでくれそう」の声
【写真】44歳元モー娘。2児の母「詰め方が綺麗」ピーマンの肉詰めなどぎっしり小学生息子への弁当
◆飯田圭織、2人分の手作り弁当披露
飯田は「息子、小学校生活最後のお弁当は大好物のピーマンの肉詰め」「いつも通り。そして、まだまだお弁当は続く！」と記し、2人分の弁当の写真を投稿。そぼろ状の鮭と黒ごまを散らしたご飯、しっかりと焼き色がついたピーマンの肉詰め、サラダ、ブロッコリー、一方にはゆで卵も添えられており、ボリューム感のある弁当となっている。
◆飯田圭織の投稿に「すごく喜んでくれそう」の声
この投稿に、ファンからは「愛情が溢れてる」「詰め方が綺麗」「すごく喜んでくれそう」「素敵すぎる」「本当に尊敬する」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
