隼エンジン搭載の「超・軽量本格スポーツカー」

国内外で開催されるモーターショーは、発売間近のニューモデルのほか、斬新なデザインや意欲的な機構を採用したコンセプトカーも数多く披露され、次の時代に向けてのメーカーの挑戦を示す場という役割も担っています。

ただし、すべてのコンセプトカーが市販化されるわけではなく、一部は“夢の計画”として販売に向けての計画的な開発を待たずしてそのプロジェクトが閉じられることもあります。

2002年の「東京オートサロン」において、スズキブースで披露された「隼（ハヤブサ）プロトタイプ」もまた、市販化が強く期待されたモデルのひとつとなっていました。

このプロトタイプのベースになったのは、全日本ジムカーナ選手権で活躍したレーシングマシン「フォーミュラ・スズキ隼」です。

このマシンはスズキスポーツ（現：モンスタースポーツ）が製造していたもので、世界最速のスポーツバイク「GSX1300Rハヤブサ」の1299cc 4気筒高回転型ユニットをフォーミュラカーのボディに搭載したもの。全日本ジムカーナのDクラスで主力車両として活躍しました。

当時レース会場でこの車両を目にしたファンから、「ロードゴーイング（公道）モデルをつくってほしい」という要望が寄せられ、隼プロトタイプの開発に至りました。

開発にあたってはスズキ本社から公道走行に関するノウハウ提供を受けながら、スズキスポーツが設計を担当。ベース車両の走行性能とデザインを最大限活用することが目標に据えられています。

隼プロトタイプの特筆すべきポイントとして、その圧倒的な軽量化技術があります。一般的なライトウェイトスポーツカーの車重が1000kg前後であるのに比べ、隼プロトタイプはその約半分となる550kgという驚異的な軽さを達成しました。

この軽量化により、小排気量ユニットでありながら、強力な加速性能と俊敏なハンドリング特性を実現することができました。

車体とシャシーはスズキの純正パーツを組み合わせた構成で、フルオリジナル設計でありながら低コストと高い独創性を両立させています。

ボディサイズは全長3790mm×全幅1760mm×全高1100mm。超ワイド&ローなスポーティディメンションです。

エクステリアデザインでは乗降性を考慮したガルウィングドアを採用し、ボディ素材にはカーボンファイバーを使用したFRP製となっています。

スタイリングについては、スズキスポーツ工場内に設置されたムービングベルト式風洞実験施設で繰り返しテストを実施し、優れた空力特性を持つボディ形状に仕上げられました。ボディカラーはスズキのスポーツモデル「スイフト スポーツ」のイメージであるイエローに仕上げられています。

パワーユニットは、先出の通りGSX1300Rハヤブサ用のユニットをフロントに搭載。最高出力175馬力／9800rpm、最大トルク138Nm／7000rpmを発揮しました。

高回転特性をもつスポーツユニットで、当時「リッターあたり100馬力」が高い性能の指標とされていたなか、リッターあたり134馬力をマーク。後輪駆動により俊敏な走行性能を提供します。

フレーム設計においてもスズキの協力のもと衝突試験シミュレーションと詳細解析が実施され、公道走行に求められる安全性基準をクリアしていました。

当時は市販化の具体的なスケジュールこそ決まっていなかったものの、来場者の反応を調査しており、会場での評価は上々であったことから、いよいよ販売への期待も高まっていました。

しかし結果的にこの隼プロトタイプが量産化されることはありませんでした。

スズキ独自の二輪車と四輪車の技術を巧みに融合させた隼プロトタイプは、幻のままそのプロジェクトの終焉を迎えましたが、意欲的なモデルに対するチャレンジングな精神は、いまも一部の自動車愛好家のなかで語り継がれるものとなっています。