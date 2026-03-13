Image: Amazon

なんでもかんでもキャッシュレス。とはいかないんだよな。

令和も8年になると、キャッシュレス決済も一般的。すっかり財布を持ち歩かないで…と言いたいけど、完全に財布なし生活はまだちょっとリスキー。

キャッシュレス非対応自販機やコインパーキングもまだあるし、稀に現金も出ていくのが実情です。そうなると、自然と、小銭入れがカオスになりません？

解決できそうなヤツ、みつけました。

コインホルダー コインケース 小銭入れ 929円 Amazonで見る PR PR

小銭を片手で取り出せるコインホルダーです。

シンプルだけど意外と高機能。合計2,164円をスリムに持ち歩ける

Image: Amazon

用途としては小銭をまとめておく。というシンプルなツールなんですが、そこに「使い勝手のよさ」がちゃんと追求されているのが好感触。

シリコン製のストッパーが備わっていて、コインを1枚だけとか斜めに入れたとしても落ちないのがよき。さらに片手で1枚ずつスライドして取り出せるってのも、支払い時に便利ですねー。

しかもこんな片手サイズなのに、合計2,164円を収納しておけます。キャッシュレスできないときの「保険」として十分じゃないですか？

じゃらつかないから財布に入れて。もしくは車のダッシュボードにぶっ込んでおいて、使った分だけ小銭を補充。というスタイルで運用しておくとスマートですね。

僕も備えておこうかな！

Source: Amazon