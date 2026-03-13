日本を代表する洋画家、小磯良平（1903〜88）の画業を振り返る特別展「小磯良平展 幻の名作≪日本髪の娘≫」が4月18日から福岡市中央区大濠公園の市美術館で開かれる。長らく所在不明で、90年ぶりに韓国から里帰りする「日本髪の娘」が公開される。6月21日まで。

「日本髪の娘」は、黒地に赤や黄、青色の流線が入ったモダンな着物に身を包み、椅子に腰かけた若い女性を描いた油彩画。1935年に日本の展覧会で高い評価を得て、朝鮮の李王家美術館が購入した。その後、日本では所在を把握できなくなり「幻の名作」とされてきたが、2008年に韓国国立中央博物館が所蔵していることが明らかになった。

このほか特別展では、気品と静謐（せいひつ）さに満ちた女性の姿を描いた作品約100点も並び、西洋絵画の伝統を基盤とした卓越した描写力を堪能できる。

5月16日午後2時からは神戸市立小磯記念美術館館長の岡泰正さんの講演会、4月25日と6月6日午後3時は担当学芸員が作品解説するギャラリートークがある。

観覧料は一般1700円、高大生1100円、中学生以下無料。月曜休館（5月4〜6日は開館、7日は閉館）。市美術館＝092（714）6051。

（鶴智雄）