有望株がずらり！ 三笘薫ら輩出、大学王者・筑波大の新入部予定６人が発表！ U-18代表FW、Jデビューのドリブラーまで！
関東大学サッカー連盟は３月12日、筑波大の2026年度新入部予定選手６人を発表した。
筑波大は昨年、関東大学サッカーリーグ１部と全日本大学選手権を制した大学サッカー界の名門。これまでも数多くの人材を輩出しており、OBには第14代日本サッカー協会会長の田嶋幸三氏をはじめ、元日本代表FWの中山雅史氏、昨年まで監督として名古屋を率いた長谷川健太氏らが名を連ねる。近年では三笘薫など、日本代表クラスの選手もプロへ送り出している。
2026年度の新入部予定選手には、有望株がずらり。U-18日本代表で、今年は日本高校選抜候補にも選ばれた185センチのストライカー大石脩斗（鹿児島城西高）や、アスルクラロ沼津のU-18所属ながら昨年にJ３デビューを果たしたドリブラー中野遥翔、2025年度の選手権に出場した大津高の松野秀亮など、注目の選手が入部予定となった。
今回発表された2026年度の入部予定選手は以下の通り。
GKノグチピント天飛（柏レイソルU-18）
DF佐々木将英（FC東京U-18）
DF松野秀亮（大津高）
MF加藤海輝（横浜F・マリノスユース）
MF中野遥翔（アスルクラロ沼津U-18）
FW大石脩斗（鹿児島城西高）
なお、このリストは現時点での入部予定者であり、事情により実際には入部しない可能性もあるという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
