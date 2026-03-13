大阪・関西万博で人気を集めた「ガスパビリオン」が再び楽しめます！

大阪ガスのショールームの一角に並ぶゴーグル。つけてみると、おばけ達の世界に入って、一緒に遊んだり冒険したりすることができます。

この仮想世界への没入体験ができるＸＲゴーグルは、大阪・関西万博で日本ガス協会が出展した「ガスパビリオン おばけワンダーランド」の展示に使われていました。

去年１０月に閉幕した万博。今でも関連イベントには多くの人が訪れブームが続いています。そうした中、会期中には約７０万人が訪れたガスパビリオンを、ショールームで再び体験できるようになるんです。閉幕から５か月ほど経ちますが関心はいまだに高いようです。

（ガスパビリオン（おばけワンダーランド） 金澤成子館長）「（３月の）予約は満席の状態。まだまだ人気はあるな、ということでありがたく思っています」

この「おばけワンダーランドゾーン」は３月１４日（土）から始まりますが、スタートから１５日分の予約枠は予約開始から２分で埋まったそう。万博熱はまだまだ続いているようです。