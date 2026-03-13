俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。1997年に他界した勝新太郎さん（享年65）とのエピソードを語った。

「今だから話せる銀幕スターの裏話」として、小林は映画撮影後のエピソードを披露した。「示し合わせはしないけど、だいたい行く場所は同じ」といい、「銀座の並木通りから始まって、（石原）裕次郎はこの辺、勝さんはこの辺、俺はこの辺」とエリアが決まっていることを説明した。

「それでたまに一緒になる。例えば勝さんと一緒になったりすると」と切り出し、勝さんとの会話を再現。「おい旭！どこからどこまでがお前の仲間だ」「俺の仲間はこっちの30人ぐらいだ」「俺のほうは40人ぐらいだ、じゃあ合流しちゃおう」と同席する流れになるという。

その後「“みんなでやろう”って、バケツみたいなアイスペールにブランデーを全部入れて、氷をガラガラっとやって、素手でかき回して。メロンを絞り込んで、知らないお客さんにも“飲め、飲め”って飲ませちゃう」と懐かしんでいた。