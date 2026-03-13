◇NBA レイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズは、12日（日本時間13日）に本拠地でブルズと対戦。レイカーズの八村塁（27）とブルズ2WAY契約中の河村勇輝（24）の初対決が実現した。八村は先発出場で3本の3Pシュートを含む15得点、河村は途中出場で3得点3アシストをマーク。試合はレイカーズが快勝して4連勝を飾った

初対決の瞬間は第2Q開始に訪れた。河村がスタートからコートに立って日本人対決が実現した。残り11分20秒には“レブロン・ジェームズ越し”3Pシュートを決めて初得点。さらに残り10分58秒には速攻からボールをバックボードに当てて、マタス・ブゼリスの豪快アリウープダンクを演出すると現地実況は大興奮だった。

後半に入ると、八村はスタートから出場。河村はベンチスタートになった。八村は第3Q残り9分10秒に右コーナーから3Pシュートを沈めて後半初得点を挙げた。残り1分24秒から河村も途中出場すると、八村VS河村のマッチアップも実現した。試合後には2人が健闘を称えて抱擁する場面もあった。

八村はチーム最長40分13秒出場。15得点1アシスト1リバウンドをマークした。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは5本試投で3本成功。3P成功率は60％だった。

河村は10分8秒出場。3得点3アシスト1リバウンドを記録した。シュートは全て3Pシュート。2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のKC・ジョンソン記者は自身のX（旧ツイッター）で「河村勇輝は試合後のロッカールームで八村塁のサイン入りユニフォームを所持しており、河村も同様に八村のためにサイン入りユニフォームを贈った。同じ試合に日本人選手が2人出場するのは大きな出来事だ」と八村と河村がユニホームも交換したことを報じた。