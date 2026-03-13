男性3人組「Number＿i」らが所属する「TOBE」が13日、公式サイトを更新。ファンクラブチケットへのファンからの質問に回答する文書を公開した。

「ファンクラブチケットに関するお知らせ」と題し、「従来お客様より多くのお問合せをいただいておりますご質問について、ご案内いたします」とし、以下、2項目について回答した。

1つ目は「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」の申込み有無や抽選結果が、今後の各アーティスト公演の抽選に与える影響について。「抽選は公演ごとに行っております。特定の公演の申込み有無や抽選結果が、次回以降の抽選に影響することはございません。また、お申込みをされない場合や、落選の場合、次回以降の抽選で当選しやすいということはございません」とし、「ただし、当選されたにも関わらず、入金期限切れを繰り返された場合は、次回以降の抽選に影響する場合がございます」と続けた。

2つ目は当選権利の譲渡・転売について。「チケットの当選権利の譲渡・転売は有償無償に関わらず禁止しております。また、いかなる理由でも非正規ルートで入手されたチケットでのご入場はお断りいたします。必ずご購入されたご本人様のご来場をお願いします」と記した。

「下記のガイドラインも併せてご確認ください」と案内し、「皆様に安心して応援いただくために、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます」と結んだ。

「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」はTOBEアーティストが集結するコンサートで、4月に愛知3公演、5月に札幌2公演が予定されている。三宅健、北山宏光、Number＿i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEが出演予定。