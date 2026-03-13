ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われた。20枚の傍聴券を求めて289人が集結した。冒頭陳述では検察側から斉藤被告が密室のバス内で行ったとされる行為の内容が次々と明らかにされた。

起訴状の読み上げが終わると、斉藤被告は「私の行為にAさんが同意していると思っていました」と即答し、起訴内容を否定した。

検察によると被害女性はインフルエンサー活動も行う会社員。斉藤被告とはこの日が初対面だった。斉藤被告からは事件当日の午前中から複数回にわたり「肌きれいだね」「彼氏いるの？かわいいね」などと、言葉を投げかけられ、キスや胸を触れられたと主張した。

正午過ぎに再びバスに戻ると、斉藤被告は「勃起してきた。ついかわいくてさ」と言い放ち、女性の前でズボンを下ろしたという。その後、舌を入れたキスを行い、口腔（こうくう）性交を行ったとされる。

10分ほど行為に及び、被害女性はバスを降車。直後に母らにLINEで相談を行い、心療内科を受診した。5日後に被害届を提出したと述べた。

斉藤被告の弁護人は性的行為があったことは認めながらも、頬や肩などは抑えておらず「不同意ではない」と主張。いずれの行為も合意があったとし、無罪を主張した。一方で、弁護人を通じて謝罪と示談の交渉を進めているとした。

次回公判は17日、午前10時から行われる。