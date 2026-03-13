先日、アニメ「おしりたんてい」を見ていたら、怪盗団の一人・かいとうＪの食事シーンが、「傷だらけの天使」のオープニングのショーケン（萩原健一）を真似（まね）ていたので驚いた。

当時、熱狂的な支持を集めたドラマで、とりわけこのオープニングは語り草だ。とはいえ５０年以上も前の作品で、「おしりたんてい」を見ている子どもたちはおろか、その親世代でも「なんのこっちゃ」だろう。それでもやってしまう作り手の衝動に、思わず頬がゆるんだ。

さて。１月スタートの冬ドラマも気がつけば終盤に差し掛かった。今期、面白く見ているのは、「テミスの不確かな法廷」「冬のなんかさ、春のなんかね」「未来のムスコ」「俺たちバッドバーバーズ」「ラムネモンキー」あたり。すでに最終回を迎えたが、「嘘（うそ）が嘘で嘘は嘘だ」「探偵さん、リュック開いてますよ」もよかった。

今期のドラマを見ていて思うのは、完成度の高さ以上に、作り手の体温がにじむ作品が多いこと。物語や設定、台詞（せりふ）の端々から、「これをやりたかったんだ」という強い意志が伝わってくる。「作り手の内なる衝動」を感じるのだ。

たとえば「探偵さん〜」。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、松田龍平演じる探偵兼発明家・一ノ瀬洋輔のもとに舞い込むヘンテコな依頼をゆる〜く解決する物語だ。

松田龍平が探偵を演じるとなれば、父・松田優作の「探偵物語」を意識せずにはいられない。このドラマを企画したのが当の本人と聞けばなおさらだ。最終回では、夢か幻か、主人公が父と再会する場面があった。「洋輔、よく頑張ったな」と頭をなでられ、「お父さん。俺、ただ、あなたに褒められたくて……」。その場面に胸が熱くなった。

もうひとつ。「ラムネモンキー」も思い入れたっぷりのドラマだ。中学時代、映画研究部でカンフー映画を作っていた３人が、５１歳になって再会。失踪した顧問マチルダの謎を追う。キーワードは１９８８年。３人のあだ名が、ユン、チェン、キンポーとそれぞれ、ユン・ピョウ、ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポーに由来していたり、マチルダもアニメ「機動戦士ガンダム」のキャラクターで、服装もどこか似ている。

ジェイソンに、妖怪人間ベムに、レンタルビデオ屋に、ウォークマン……。当時のカルチャーが次々と顔を出す。反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演で、脚本の古沢良太も同世代。彼でなければ生まれなかったドラマだろう。

昨今は複数の脚本家で物語を練り上げる「チームライティング」も増えている。その方が合理的で、安定した作品を供給できるのかもしれない。

だが、いびつでも、ある人にとっては４０点でも、別の誰かにとっては１００点、いやそれ以上の生涯忘れられない一本になる。

５０年前のドラマを思わず真似したくなる。そんな衝動が、テレビを面白くしてきたのではないか。