公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は１３日、２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）１周年メモリアルイベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ」を、４月より順次開催することを発表した。

「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ」は、大阪・関西万博で生まれた多様な未来の可能性を集め、発展させ、次世代へ継承することを目的に、約半年間にわたって様々な取り組みを実施するイベント。本イベントを通じて、大阪・関西万博を振り返り、そのレガシーを、参加者とともに未来へつなげていく。

第１弾は、４月１２日に、開幕１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」を万博記念公園（吹田市）もみじ川芝生広場にて開催するとともに、４月８日から１４日までの７日間、大阪メトロ中央線・夢洲駅地上をサテライト会場として、開幕１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｓｔａｔｉｏｎ」を開催する。

また、第２弾イベントとなる全国キャラバンイベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｔｏｕｒ」では、７月から１０月にかけて全国６都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡る予定。さらに第３弾イベントとして、閉幕から１年となる１０月に、大阪・関西万博の成果を発信し、未来社会へつなげる閉幕１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｓｕｍｍｉｔ」を行う。

開幕１周年イベントは、大阪・関西万博を振り返り未来をともに考える特別なイベント。万博のレガシーについて考えるステージプログラム、ＶＲ映像やパビリオンの展示などによる万博の追体験を楽しめる。また、多くの来場者を魅了した「Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ， Ｏｎｅ Ｐｌａｎｅｔ．」のドローンショーが一夜限りで復活し、再び大阪の夜空を彩る。万博会期中のクリエイティブチームが再集結し、ドローンショーのプログラムを制作。さらに、サテライト会場となる大阪メトロ中央線・夢洲駅地上では、「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、新しい未来への出発をテーマにしたプログラムを展開する。