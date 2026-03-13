“乃木坂46公式ライバル”僕が見たかった青空メンバー、ロングからショートに大胆イメチェン「別人級に可愛い」「バッサリいきましたね」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/13】乃木坂46公式ライバルグループ・僕が見たかった青空の公式TikTokが、3月12日に更新された。須永心海のイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“乃木坂46公式ライバル”20歳美女「バッサリいきましたね」衝撃のイメチェンヘア
須永は「ショートボブにイメチェン」「似合ってる〜？」とコメントし、ロングヘアからショートボブへとイメージチェンジした姿を公開。胸下まであった長い髪を手に持ったカットから、瞬時に肩上のショートボブへと切り替わる動画を披露した。
この投稿に、ファンからは「ショートボブも似合いすぎ」「バッサリいきましたね」「可愛すぎて心臓が止まった」「大人っぽくなってびっくり」「別人級に可愛い」「爽やかさがMAX」「どんな髪型でも天使」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
