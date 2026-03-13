日本時間午後９時半に１月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．９％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．９％上昇から変わらないとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、１月の米ＰＣＥ価格指数の前年比を２．７５％上昇としており、１月の米ＰＣＥ価格指数が大方の予想を下回る結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には１月の米耐久財受注速報値や１０－１２月期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値も発表される。１月の米耐久財受注速報値は、総合の大方の予想が前月比１．１％増、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．５％増となっており、前月比では、総合が２カ月ぶりに増加、輸送用機器を除くと９カ月続けて増加すると見込まれ、１０－１２月期の米ＧＤＰ改定値は、大方の予想が前期比年率換算１．４％増となっており、速報値の同１．４％増から変わらないとみられている。



さらに、日本時間午後１１時には３月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値や１月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）も発表される。３月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は、大方の予想が５４．８となっており、前月の５６．６を下回り、４カ月ぶりに低下すると見込まれ、１月の米ＪＯＬＴＳは、求人件数の大方の予想が６７５万件で、前月の６５４万２０００件を上回り、４カ月ぶりに増加するとみられている。



MINKABU PRESS

外部サイト