東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領　
狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見ておけ
無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある

イラン最高国家安全保障会議（SNSC）ラリジャニ事務総長
この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない

【原油市場】
米政府がロシア産原油の追加販売を許可、4月11日まで有効
ベッセント財務長官「今回の措置は限定的かつ短期的な措置」

トランプ米大統領
イランが中東脅かすのを防ぐことは「原油価格抑制よりもはるかに重要」

ロシア経済特使　
ロシアの石油なしでは世界のエネルギー市場は安定を維持できない

【日本】
片山財務相　
必要に応じて措置講じる、米当局と通常以上に連絡を取り合っている