東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見ておけ
無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある
イラン最高国家安全保障会議（SNSC）ラリジャニ事務総長
この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない
【原油市場】
米政府がロシア産原油の追加販売を許可、4月11日まで有効
ベッセント財務長官「今回の措置は限定的かつ短期的な措置」
トランプ米大統領
イランが中東脅かすのを防ぐことは「原油価格抑制よりもはるかに重要」
ロシア経済特使
ロシアの石油なしでは世界のエネルギー市場は安定を維持できない
【日本】
片山財務相
必要に応じて措置講じる、米当局と通常以上に連絡を取り合っている
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見ておけ
無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある
イラン最高国家安全保障会議（SNSC）ラリジャニ事務総長
この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない
【原油市場】
米政府がロシア産原油の追加販売を許可、4月11日まで有効
ベッセント財務長官「今回の措置は限定的かつ短期的な措置」
トランプ米大統領
イランが中東脅かすのを防ぐことは「原油価格抑制よりもはるかに重要」
ロシア経済特使
ロシアの石油なしでは世界のエネルギー市場は安定を維持できない
【日本】
片山財務相
必要に応じて措置講じる、米当局と通常以上に連絡を取り合っている