東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見ておけ

無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある



イラン最高国家安全保障会議（SNSC）ラリジャニ事務総長

この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない



【原油市場】

米政府がロシア産原油の追加販売を許可、4月11日まで有効

ベッセント財務長官「今回の措置は限定的かつ短期的な措置」



トランプ米大統領

イランが中東脅かすのを防ぐことは「原油価格抑制よりもはるかに重要」



ロシア経済特使

ロシアの石油なしでは世界のエネルギー市場は安定を維持できない



【日本】

片山財務相

必要に応じて措置講じる、米当局と通常以上に連絡を取り合っている

