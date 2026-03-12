パケ買い必至♡SHEGLAMの「ハートコレクション＆キャラコラボ」が可愛すぎて語彙力失うレベル！

SHEGLAM(シーグラム)ってどんなブランド？

シーグラム

毎日使うコスメだからこそ、持っているだけでテンションが上がるものがいい！ そんな全女子の願いを叶えてくれるのが、今SNSで話題沸騰中のビューティーブランド「SHEGLAM(シーグラム)」。今回は、ガーリー気分に浸れる新作「Sweetheart Collection」と、懐かしさとエモさが爆発する「キャラコラボコスメ」をたっぷりご紹介します♡

SHEGLAM(シーグラム)は、2019年に設立されたグローバルビューティーブランド。高品質ながら、驚くほど手頃な価格でトレンド感満載のアイテムを展開しています。

特に、Z世代やミレニアル世代の間で爆発的な人気を誇っている理由は、その圧倒的なクリエイティビティとイノベーションへの取り組み。

動物実験を行わないクルエルティフリーや、製品の90%以上がヴィーガン仕様という、今の時代に寄り添った倫理的な姿勢も支持されているポイントです。

甘いときめき全開♡「Sweetheart Collection」

2026年1月30日に発売された「Sweetheart Collection(スウィートハート コレクション)」は、ケーキやジャム、ホイップクリームといったスイーツをテーマにした、甘くてガーリーな世界観。乙女心をくすぐる全6種類のラインナップを紹介します。

ITEM:01

Berry Besties Color Trio

(ベリー ベスティーズ カラー トリオ)

ベリー ベスティーズ カラー トリオ／\814(税込み)

ハート型のケースがとにかく目を引く、ミニサイズのアイシャドウパレット。ストロベリーのようなピンクやレッド系のマットな色味に、キラキラのシマーを組み合わせた3色セットです。これひとつで甘めメイクから、ちょっと大人なニュアンスメイクまで、華やかで可愛い目元が完成しちゃいます♡

ITEM:02

Berry Cute Cake Blush

(ベリー キュート ケーキ ブラッシュ)

ベリー キュート ケーキ ブラッシュ／\1,303(税込み)

見た目が完全に「小さなケーキ」なクリームチーク！ なめらかなテクスチャーが肌にスッとなじんで、じゅわっと内側からにじむような、自然な血色感をプラスしてくれます。ポーチから出すたびに「それ何？ 可愛い！」って聞かれること間違いなしの主役級アイテムです。

ITEM:03

Life is Delicious Pocket Lip Jam

(ライフ イズ デリシャス ポケット リップ ジャム)

ライフ イズ デリシャス ポケット リップ ジャム／\977(税込み)

キュートなパッケージの中に詰まっているのは、まるでジャムようなリップグロス。 絶妙なラメ感とツヤ、そして保湿力を兼ね備えていて、ひと塗りでぷるんとおいしそうな唇に♡ ミニバッグにもすっぽり収まるサイズ感で、お出かけの強い味方です。

ITEM:04

Buttercream Bliss Canvas Primer

(バタークリーム ブリス キャンバス プライマー)

バタークリーム ブリス キャンバス プライマー／\1,303(税込み)

ホイップクリームのように出てくる、遊び心満載の化粧下地。美容成分が配合されているので、肌にうるおいを与えながら毛穴などをなめらかに整え、ベースメイクの完成度をグッと底上げしてくれます。パティシエ気分でメイクがスタートできる♡ SHEGLAMらしいアイテム！

ITEM:05

Pink Whip Bifida Ferment 30% Milky Toner

(ピンク ホイップ ビフィダ ファーメント 30% ミルキー トナー)

ピンク ホイップ ビフィダ ファーメント 30% ミルキー トナー／\977(税込み)

SHEGLAMはスキンケアも超優秀！ 乾燥が気になる肌にやさしく寄り添う、ミルキータッチのトナーです。メイク前の保湿はもちろん、一日の終わりのリラックスタイムにも最適。しっとりとした健やかな肌をキープすることで、翌日のメイクのりもバッチリ！

ITEM:06

Berry Jam Lip Mask Pot

(ベリー ジャム リップ マスク ポット)

ベリー ジャム リップ マスク ポット／\814(税込み)

お休み前の集中ケアには、こちらのリップマスクを。寝る前にひと塗りするだけで、翌朝にはふっくらとした柔らかい唇に整えてくれます。保湿力が高いので、これを使って寝た翌日はリップグロスの発色もより綺麗に映えます♡

【話題】エモさが止まらない！「キャラコラボシリーズ」

今、SNSを中心に大流行中なのが、懐かしのキャラクターとSHEGLAMがタッグを組んだコラボコスメ。単なるキャラグッズの枠を超えた、こだわりの発色とクオリティの高さが人気の秘密です。

＜The Powerpuff Girls X SHEGLAM Collection Set＞

The Powerpuff Girls X SHEGLAM Collection Set／\13,039(税込み)

世界中で愛される『パワーパフガールズ』とのコラボセット。ブロッサム、バブルス、バターカップの3人をイメージしたポップでパワフルなアイテムがぎゅっと凝縮。ビビッドなカラーが揃っており、自分の中に眠るスーパーガールを呼び覚ましてくれるような、元気が出るラインナップです♪

＜The Wizard of OZ | SHEGLAM Full Collection Set＞

The Wizard of OZ | SHEGLAM Full Collection Set／\11,409(税込み)

不朽の名作『オズの魔法使い』の世界観を閉じ込めたフルセット。 虹の彼方のファンタジーを表現したアイシャドウや、勇気をくれるハイライター、物語に登場するクリスタルヒールをイメージしたリップグロスなど、ファンにはたまらないディテールが満載です。使うたびに、童話の世界に浸れる贅沢なコレクション♡

＜The Matrix Resurrections｜SHEGLAM Collection＞

The Matrix Resurrections｜SHEGLAM Collection／\11,409(税込み)

映画『マトリックス リザレクションズ』との異色コラボ！ 多次元のきらめきを放つハイライターや、運命の選択をテーマにしたリップなど、クールでエッジの効いたメイクが楽しめます。近未来的な輝きをプラスしてくれて、Y2K風メイクにもぴったり。映画のワンシーンをモチーフにしたパッケージもたまりません！

購入方法は？SHEGLAM公式サイトをチェック！

ご紹介したアイテムは、SHEGLAM公式サイトにて購入できます。

人気コスメやコレクションは売り切れになることもあるので、気になったら早めにチェックしてみて！

可愛すぎるパッケージに、期待を裏切らない実力。SHEGLAMのコスメは、持っているだけで私たちの「好き」という気持ちを肯定してくれるような、魔法のアイテムばかりです。

自分へのご褒美にはもちろん、トレンドに敏感な友達へのギフトにも絶対喜ばれるはず♡

お問い合わせ先

SHEGLAM(シーグラム)

公式ホームページ：https://www.sheglam.com/