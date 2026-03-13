新谷姫加、盗難された携帯電話が警察に届けられる 喜ぶもSIMカード抜かれた状態で「慣れてる手口だなあ」
俳優の新谷姫加（27）が13日、自身のXを更新。盗難にあった携帯が警察に届けられたことを報告した。
【写真】10代に見える…！？「ゼニガメそっくり！」新谷姫加ショット
新谷は12日、自身のXで「ヤバいタクシーに携帯忘れた。iPadなう、領収書あるけど電話できないおわた」「クレカの決済メールがめっちゃ来る、これ盗まれたわ」などと投稿。
翌13日には「おはよう。携帯は充電あったけど電源切られててiPhoneを探すできず、、クレカ決済エラーも沢山きてたから携帯も色々止めて警察行って伝えて、今度は携帯ショップ行ってくるよ。今の時代携帯がお仕事道具だから不便だね。みんなのアドバイスや周りの人のおかげでなんとかなりそう。ありがとう。携帯盗まれたの初だから今後気をつけよう泣。盗んだ人、そこまでしないと厳しいのかな、、可哀想に思えてきた、、許さないけど」と記している。
その後、午後2時過ぎに再びXを更新。「奇跡！simカード抜かれた状態で警察に携帯届けられてた！」と見つかったことを報告。「慣れてる手口だなあ。みなさんもお気をつけて！」と注意喚起をしていた。
“あざとさの天才”といわれる人懐っこさと、美ボディを武器にグラビア誌の表紙を多数飾るなど人気を集める新谷。1998年5月30日生まれ、青森県出身。2015年にアイドルとしてデビューし、2016年「ミスiD2016」を受賞。学生時代より剣道、日本舞踊、バレエなど多彩なジャンルを経験しており、スポーツテストでは常に1位を記録するなど高い身体能力を持つ。アクションや殺陣にも力を入れている。
2022年7月4日発売の『週刊プレイボーイ』29号（集英社）にて、初表紙および巻頭グラビアを飾る。舞台では、2024年 明治座創業150周年ファイナル公演「メイジ・ザ・キャッツアイ」、2025年 吉幾三特別公演 人形町「末っ子（おとんぼ）物語」などに出演。2025年6月4日には写真集『ひめかわいい』を発売した。
