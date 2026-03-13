中国残留孤児とその家族らが巻き込まれた運命を壮大なスケールで描いた山崎豊子の長編小説が原作。

戦争を見つめる数々の舞台を作り上げてきた栗山民也が演出した。期待に違（たが）わぬどころか、それを上回る力作だ。

勝男（井上芳雄＝写真左）は第２次世界大戦後の満州（現中国東北部）にとり残され、妹のあつ子（奈緒）とも生き別れになる。小学校教師の陸徳志（ルートウチ）（山西惇）、淑琴（スウチン）（増子倭文江（しずえ））夫妻の温情に救われた勝男は「陸一心（ルーイーシン）」と名付けられ、“両親”の期待に応えて優秀な青年に成長する。だが、文化大革命の嵐の中で、無実の罪で労働改造所に送られ、過酷な生活を強いられる。

長大な原作を脚本化したマキノノゾミは、冒頭などであつ子を語り手に設定し、家族の物語を軸に据えた。内蒙古自治区で羊番をしていた一心は日本生まれの華僑、黄書海（ホワンシュウハイ）（浅野雅博＝同右）に出会って母国語を学ぶ大切さを知り、破傷風で生死の境をさまよった時は後に妻となる看護師、江月梅（チアンユエメイ）（上白石萌歌）に救われる。

苦難続きの一心をかろうじて希望の側に引き戻してくれた人々との出会いなどを、栗山演出は人物らの影を多用し、空間に奥行きをもたせて見せていく。それによって舞台上に、はるかな時間の流れと広大な大陸の空気が現出したかのようだった。

スマートなミュージカルスターの印象が強い井上だが、彼のもう一つの本領は、苦しみ、悲しみに耐え抜く男の貌（かお）ではないか。妹役の奈緒は、何十年ぶりかで兄と再会してふり絞るせりふがあまりに切なく、一心の妻役の上白石は芯の強さと清楚（せいそ）なたたずまいが爽やか。日本の戦後を生きた勝男の実の父を演じる益岡徹の悔恨と苦渋の表情も、忘れがたい。

彼ら彼女らは、これほどまでに過酷で理不尽な目に遭いながら、なぜ生きることをあきらめなかったのか。生者であれ死者であれ、いま目の前にはいない人たちを思う気持ちが、その支えになったのではないか。

そして、そんな無数の人の声なき声をよみがえらせるのが演劇という装置そのものなのだ。最先端の技術を教える側だった日本と中国の立場が逆転した現在までを視野に入れた舞台で、「大地の子」たちの声は原作が連載され、テレビドラマ化された１９８０〜９０年代とはまた違った響きを帯びているように思われた。（山内則史）

――１７日まで、東京・浜町の明治座。