島根県立しまね海洋館アクアス（浜田市）のシロイルカによる人気のパフォーマンスで、水中で空気の輪をつくる「バブルリング」と「マジックリング」を再現する装置を、中国職業能力開発大学校島根校（ポリテクカレッジ島根、江津市）の学生たちが製作した。

４月中旬まで、アクアス２階に設置され、来館者が操作しながらバブルリングの仕組みを学ぶことができる。（桃田純平）

アクアスと同校は２０２５年１月、学生の技術を生かして生物の学びを深める取り組みなどの連携協定を締結。今回、アクアス側から装置の提案があり、学生５人が卒業研究の一環で２５年４月から製作に取り組んできた。

バブルリングは、シロイルカが水と空気を一緒に吹き出して輪をつくるのに対し、マジックリングは、目に見えない水の輪をつくり、そこに鼻を近づけて空気を入れることで出来る。

装置は、ボタンを押すと、水を張ったアクリル水槽（幅１・４メートル、奥行き４０センチ、高さ５０センチ）の中にバブルリングとマジックリングが吹き出される仕組みだ。きれいな輪をつくるため、学生たちは、空気の吐き出し口の口径や空気圧などを変えながら実験を重ねたという。

１０日、学生たちはアクアスに装置を搬入し、正常に動作するのかを確認した。学生の一人、安部翔太さん（２０）は「シロイルカのパフォーマンスを見た後に、この装置を体験してもらい、生態などにも興味を持ってほしい」と話していた。