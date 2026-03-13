お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が11日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭の初小説「青天」について言及した。

「オードリー若ちゃんの『青天』ね。もう重版のされ方がびっくりする。俺、読み終わったのよ」と前置きした上で「ダメだね。いやもう…面白かったなぁ」と嫉妬した。

「俺、フラッグフットボールやってたからアメフトのルール知ってるのよ。でも、知ってるからこそ、（アメフトのルールを）知らなくても分かるなって分かる。この描写の仕方だったら、アメフト知らない人でもこの試合楽しいだろうなって」と説明。

「マジで終盤の試合のシーンがあるんだけど。自分が好きなスポーツの一番楽しい展開あるじゃない。アメフト知らない人でも、後半に出てくる試合があるんだけど、その試合めちゃくちゃワクワクする。ページをめくっていくことが楽しみになるってことあるじゃない。最後もうねぇ…」と絶賛。

「絶対に映画化すると思うんだよな…この映画化、（情報）解禁が大事だと思うんだよ。俺はもう未来が見えている。勝手に解禁しようかな」とおどけた。

「青天」はアメリカンフットボールを題材とした、若林初の小説。自身は日大二高時代にアメフトを経験している。