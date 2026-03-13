“論破王”ひろゆきこと西村博之氏（49）が13日、丸井織物（マルオリグループ）が運営する「アップティー」の最高マーケティング責任者（CMO）に就任し、都内で行われた就任発表に出席した。

ひろゆき氏は、トークの中で「今、言って伝わるか分からないけれど、他の国ってタクシー事業って、だんだん減ってライドシェアが増えているよね。本屋さんがなくなって、ネットで買える。社会構造が変わっていって、僕、そのうち、皆、洗濯機を買わなくなるんじゃないかな？」と、今後の社会について持論を展開した。

続けて「着たものを送り返して、洗ったり新品が届くのであれば、服は洗わなくて良いよねと、社会の構造自体が変わるものが、長期的には面白いかなと」と続けた。さらに「ちなみに知り合いで、パンツとかシャツとかを一切、洗わずに毎回、買って捨てるヤツがいる。そういう人が出てくる時代。捨てると、もったいないけど、クリーニングした方が、むしろ新しいものを買い続けるよりSDGS的にいいのでは？」とも語った。

質疑応答で、現政権を含め、日本の社会の、今後の見通しとしてイメージしているものは？ と聞かれると、ひろゆき氏は「個人が設備投資するのが、だんだん減ってくるんじゃないかなと思っていて」と予測。「例えば、若い人で新聞を取っている人が、ほとんどいなくなっちゃっているんですね。テレビを置かない人もどんどん増え、最近は、冷蔵庫もない人が増えている。住む時に設備投資がなく、シェアハウス的で良いよねとか」とも語った。